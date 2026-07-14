La Fondation Galilé, implantée à Chalon-sur-Saône, lance son appel à candidatures pour l'édition 2026 de son programme d'accompagnement destiné aux porteurs de projets industriels innovants. L'initiative s'adresse à des projets en phase de recherche, de développement ou de pré-industrialisation, intégrant notamment l'intelligence artificielle, l'automatisation ou une innovation de rupture. Entre trois et cinq lauréats seront retenus. Les secteurs de l'énergie, de la défense, de l'industrie 4.0, ainsi que de la mobilité et des transports figurent parmi les domaines ciblés. Les candidatures concernent des projets en cours de création ou récemment lancés.

Dix mois de suivi

Les projets sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement de dix mois, entièrement financé par la Fondation et sans prise de participation au capital. Le programme prévoit un accès au réseau industriel Galilé, qui rassemble 37 entreprises et près de 1.100 collaborateurs. Les lauréats profiteront également d'un mentorat assuré par des professionnels, de sessions de formation et d'un appui fondé sur des outils d'intelligence artificielle déployés tout au long du parcours. Les candidatures sont ouvertes dès à présent. Les phases de présentation et de sélection se dérouleront en septembre 2026, avant le lancement du programme prévu en octobre.