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Bolbec : la Cité du Textile de demain dessine le futur de l’industrie circulaire normande

Caux Seine agglo s'affirme comme le futur épicentre de la mode durable en Normandie. Virginie Lutrot, présidente de l’agglo, et Christophe Doré, maire de Bolbec et président de la CMA Normandie, ont accueilli le 15 juillet les députées Marie-Agnès Poussier-Winsback et Anne-Cécile Violland. Cette rencontre a permis de présenter le chantier de la future « Cité du Textile de demain » à Bolbec.

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© La Cité du Textile de demain

© La Cité du Textile de demain

Par L.R
La Gazette Normandie
Publié le 17 juillet 2026 - Mis à jour le 17 juillet 2026

Ce projet d'envergure vise à transformer une friche historique majeure en un modèle industriel circulaire unique. En s'appuyant sur cinq piliers stratégiques : production, recherche et innovation, formation, création et valorisation du patrimoine, le site cible des débouchés économiques diversifiés. Les applications industrielles s'étendront bien au-delà de l'habillement, touchant la décoration, l'ameublement, l'automobile et le bâtiment.

Une riposte concrète à l'ultra fast-fashion

La présence d'Anne-Cécile Violland, parlementaire en pointe sur la régulation de l'ultra fast-fashion, a mis en lumière l'urgence de rebâtir une chaîne de valeur nationale écoresponsable. Les discussions ont convergé vers les grands défis de la filière : l'écoconception, le développement des fibres naturelles ou recyclées, ainsi que la structuration des filières de réparation et de réemploi.

La Normandie combine des forces uniques pour mener cette transition. Leader mondial de la production de lin, la région bénéficie d'une histoire textile ancrée, de fortes compétences en chimie et d'une position clé sur l'Axe Seine. De plus, la zone industrielle de Port-Jérôme est predestinée pour accueillir un écosystème de recyclage textile d'envergure régionale. En fédérant des fleurons de la confection et des fibres techniques, Caux Seine agglo pose les bases d’une souveraineté industrielle verte et créatrice d'emplois locaux.

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