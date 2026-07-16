Après plus d'un an de concertation et d'études techniques, le projet Circ à hauteur de 450 millions d’euros entre dans sa phase opérationnelle. Basée en Virginie, la start-up américaine, spécialisée dans le recyclage des textiles en polycoton, s'apprête à déposer en ce mois de juillet 2026 son dossier de demande d'autorisation environnementale ainsi que son permis de construire. Des étapes administratives indispensables avant le lancement du chantier, attendu l'an prochain.

L'usine, qui prendra place sur l'ancien site de la cokerie de Carling, près de Saint-Avold, sera la première unité industrielle au monde capable de recycler à grande échelle les textiles composés de coton et de polyester, aujourd'hui très difficilement valorisables. Grâce à une technologie hydrothermale brevetée, l'entreprise pourra séparer les différentes fibres pour les réintroduire dans la fabrication de nouveaux vêtements.

Une mise en service espérée en 2029

Une fois les autorisations obtenues, Circ prévoit environ 18 mois de travaux, suivis de six mois de mise au point des installations. Les premières productions sont ainsi envisagées au deuxième trimestre 2029.

À terme, le site devrait traiter jusqu'à 70 000 tonnes de textiles par an et générer près de 200 emplois directs et indirects. Pour le bassin de Saint-Avold, durement touché par les restructurations industrielles ces dernières années, l'arrivée de Circ constitue l'un des projets les plus emblématiques de la reconversion de la plateforme chimique vers une industrie plus verte et tournée vers l'économie circulaire.