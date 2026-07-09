Isabelle François est la nouvelle sous-préfète de Lunéville

Nom : François. Prénom : Isabelle. Signes particuliers : nouvelle sous-préfète de l’arrondissement de Lunéville.

Cette conseillère référendaire à la Cour des comptes vient de prendre ses fonctions le 6 juillet succédant à Adrien Gaubert qui est parti rejoindre la Chambre régionale des comptes de Metz.

Un premier poste en préfectorale, pour celle qui est née à Metz et affiche un parcours de fiscaliste et de contrôleuse.

De janvier 2019 à juin 2026 : elle est Conseillère référendaire, Cour des comptes, troisième chambre, section enseignement scolaire - sport, jeunesse, vie associative.

De juin 2017 à décembre 2018 : elle est Inspectrice en service extraordinaire, Inspection générale de l'Administration (IGA), cellule d’audit des fonds européens.

De novembre 2013 à juin 2017 : elle est Cheffe du bureau des collectivités locales, Direction générale des outre-mer (DGOM).

D’avril 2008 à octobre 2013 : Première conseillère, Chambre régionale des comptes (CRC) d’Île-de-France - Chambre territoriale des comptes (CTC) de Saint-Pierre-et-Miquelon.

De novembre 2004 à décembre 2005 : Rédactrice, Division des affaires domaniales, Direction des services fiscaux (DSF) de la Seine-Saint-Denis, Bobigny.

De septembre 2001 à octobre 2003 : Rédactrice, Bureau des affaires communautaires et multilatérales, Direction de la Législation Fiscale (DLF).

De mars 1998 à août 2001 : Rédactrice, Sous-direction des affaires foncières, Direction Générale des Impôts (DGI).

«Le fiscal, le contrôle et l’outre-mer caractérise mon parcours ! Mes nouvelles fonctions vont me permettre d’avoir une vision plus transversale sur un territoire important comptant 162 communes».

Feuille de route en main, la nouvelle représentante de l’État dans l’arrondissement de Lunéville va s’atteler dans les semaines à venir à rencontrer l’ensemble des différents composants et forces du territoire qu’elle administre dorénavant.