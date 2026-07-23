La ligne ferroviaire Laon-Hirson poursuit sa renaissance

Le 23 avril a marqué une nouvelle étape clé franchie dans la régénération de la ligne Laon –Hirson avec la fin des travaux de régénération de la voie. L’année à venir sera désormais consacrée aux travaux sur les ouvrages d’art, à la régénération de la signalisation et aux essais, pour une fin de travaux annoncée dans un an, selon SNCF Réseau,

Un investissement de 93 M€

Les opérations en cours illustrent l’ampleur de l’investissement engagé : 19 km de voie renouvelés, 12 ouvrages d’art rénovés et 9 passages à niveau sécurisés. Au cœur du dispositif, des équipements industriels permettent d’accélérer les travaux. Au total, le budget de cette phase travaux atteint la somme de 93,31 millions d'euros. 75% de cette somme est prise en charge par la Région Hauts-de-France. Porté conjointement par la Région Hauts -de -France, l’État et SNCF Réseau, ce projet s’inscrit dans la dynamique du Pacte Sambre -Avesnois -Thiérache et traduit une volonté partagée de renforcer les mobilités du quotidien et le désenclavement des territoires.

Au total, 12 grands chantiers seront menés cet été, de la liaison ferroviaire Roissy-Picardie à cette ligne de desserte fine du territoire Laon–Hirson. Voies, caténaires, régénérations électriques, passages à niveau : chaque opération répond à un même objectif, améliorer durablement la performance, la robustesse et la fiabilité du réseau.



