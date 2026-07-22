Le chantier de l'écluse de Noyon est en préparation. Cette écluse fait partie des six écluses qui rythmeront le trajet des bateaux sur le Canal Seine-Nord Europe. Fonctionnant comme des «marches d’escalier», ces ouvrages permettent aux bateaux de franchir les reliefs du territoire. Le sas des écluses sera long d’environ 200 mètres et large de 12,5 mètres et à Noyon, cette écluse mesurera 21,07 m de haut.

Après la notification du marché fin mai 2026, le groupement d’entreprises, dont Roger Martin est le mandataire, réalise les travaux préparatoires cet été, ce qui donne le top départ à la construction de cet ouvrage comptant parmi les plus structurants du canal. Cette phase préparatoire va notamment permettre à l’entreprise d’installer sa base vie, d’effectuer une reconnaissance géotechnique sur le site (c’est-à-dire d’analyser le sol) et de réaliser les pistes de chantier, nécessaires pour la circulation des engins dans l’emprise des travaux.

Le groupement d'entreprise réalisera aussi des pistes de chantier dont le but est de desservir les différentes zones de stockage organisées à côté de la zone à terrasser. Ces pistes seront entretenues durant toute la durée du chantier afin de réduire les nuisances provoquées par la poussière.

Études géotechniques

Une campagne d’études géotechniques sera menée afin de caractériser la composition du sol. Des sondages et prélèvements seront réalisés à l’aide de différentes techniques. À l’issue de la reconnaissance géotechnique, l’entreprise sera en mesure d’identifier de façon précise les différents matériaux en place et de finaliser l’organisation du chantier. Par la suite, les matériaux extraits seront triés selon leur nature (terre végétale, limons, sables ou argiles) et stockés séparément sur des zones adaptées, pendant la durée des travaux.

De ce chantier, une portion de la rue de Montdidier (RD938) traversant la zone à excaver, doit être démantelée, préalablement au démarrage des opérations de terrassement, avant d’être reconstruite au niveau de la tête aval de l’écluse lorsque celle-ci sera achevée. La fermeture de la route interviendra ainsi dès la phase préparatoire en août et ce toute la durée des travaux de l'écluse, soit cinq ans.