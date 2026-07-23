Épinal : 800 km de réseaux d'eau cartographiés par drone et IA

Pour répondre aux obligations légales de précision centimétrique en vigueur depuis le 1er janvier 2026, la collectivité vosgienne déploie cette solution de cartographie modernisée avec ses partenaires technologiques sur ses 78 communes.

Une conformité réglementaire aux forts enjeux économiques

Ce vaste chantier répond à l’obligation de fournir des données de « classe A ». Au-delà de la conformité, l’enjeu financier s’avère majeur pour la collectivité : une localisation précise des canalisations sécurise les chantiers publics, évite les casses accidentelles et élimine les surcoûts liés à la méconnaissance du sous-sol. Après la commune test de Deyvillers, le déploiement ciblera le secteur centre d'Épinal avant de s'étendre progressivement au reste du territoire.

Une technologie d'acquisition quatre fois plus rapide

Le dispositif combine des prises de vues aériennes par drones, de la photogrammétrie et des algorithmes d’intelligence artificielle. Les images captent les éléments visibles du ciel, comme les regards ou les bouches à clé. L'IA extrait ensuite ces données spatiales pour reconstituer le tracé exact des réseaux souterrains. Cette méthode innovante traite les informations quatre fois plus vite qu’une approche standard, avec un taux de détection supérieur à 90 %.

Cette modernisation constitue un levier de performance opérationnelle pour la gestion de l'eau. Une cartographie fiable optimise la détection des fuites et accélère les interventions techniques, limitant le gaspillage de la ressource. À terme, ces données techniques valideront le projet d’interconnexion des réseaux pour équilibrer l'alimentation entre le sud excédentaire et le nord déficitaire du territoire régional.







