Le Département de l'Aisne engage des travaux sur le viaduc de Picardie

Mis en service en 1975, cet ouvrage de 580 mètres de long est le plus grand pont géré par le Département. Il permet à la RD1029 de franchir la vallée de la Somme, le canal de Saint-Quentin, des voies ferrées SNCF électrifiées ainsi que la RD671. Chaque jour, près de 29 200 véhicules, dont 8 % de poids lourds, y circulent.

Bien que le viaduc soit considéré en état satisfaisant, des opérations d'entretien ont été engagées afin d'assurer sa pérennité, notamment en limitant les infiltrations d'eau de pluie. Cette première phase d'un programme global de remise en état comprend la protection des chevêtres de trois piles, le remplacement de deux lignes de joints de chaussée ainsi que la réfection des enrobés au niveau des joints remplacés.

Afin de limiter les perturbations pour les usagers, les interventions sont réalisées de nuit, du lundi au vendredi matin, à raison de quatre nuits par semaine. Le chantier se déroule de 20 h à 6 h, avec une circulation maintenue par alternat de feux et une limitation temporaire de la vitesse à 30 km/h sur le viaduc. Chaque matin, la voie neutralisée est rouverte à la circulation avant 6 h.

La phase préparatoire du chantier a débuté le 16 juin et les travaux, confiés au groupement d'entreprises Freyssinet / Etandex, doivent se poursuivre pendant environ sept semaines. Le coût de l'opération, financée intégralement par le Département de l'Aisne, est estimé à 380 000 euros TTC.



