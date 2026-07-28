Wattrelos : la nouvelle déchèterie métropolitaine ouvre le 1er août

14. C'est le nombre de déchèteries que va compter la Métropole européenne de Lille à partir du 1er août. En effet, la 14e déchèterie sera située à Wattrelos, sur le boulevard Pierre-Mendès-France. Elle est implantée sur un terrain de près de 12 500 m² et peut accueillir entre 600 et 800 usagers par jour, étant deux fois plus grande qu'une déchèterie classique.

Avec cette nouvelle déchèterie, l'objectif de la MEL est de faire en sorte que chaque habitant ait un lieu de dépôt à moins de 15 minutes de chez lui en voiture. Elle a été financée par la MEL à hauteur de 4 millions d'euros.

Changement principal par rapport aux autres déchèteries, dès leur arrivée, les usagers ont accès à une zone dédiée au réemploi. Au niveau écologique, les bâtiments d'accueil et les locaux du personnel ont été réalisés avec une ossature bois et une isolation en fibre de bois. Elle est aussi équipée de 144 panneaux photovoltaïques et elle produit une partie de l'énergie qu'elle consomme. Un tiers de la superficie du site est dédié à l'infiltration naturelle des eaux pluviales et à des aménagements végétalisés qui contribuent à préserver la biodiversité locale selon la Métropole.