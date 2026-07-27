Le padel, le sport en vogue aujourd’hui ! Les complexes se multiplient un peu partout dans la région pour cette discipline à mi-chemin entre le tennis et le squash.

Dernier arrivé en date, le club UHL Arena installé depuis le début du mois du côté de la zone d’activités des Sables à Dombasle-sur-Meurthe dans les anciens locaux de l’entreprise Moretti Construction rue Charles-Hermite.

Trois terrains, de 20 m de long et 10 m de large, sont aujourd’hui disponibles sur réservation (via une application téléchargeable sur le https://uhlarena.fr/) pour les joueurs confirmés ou les débutants.

Un espace bar-restauration, un club house, le tout avec des vestiaires adaptés sont en cours de finalisation. Une terrasse extérieure vient compléter l’offre. Au dehors, l’espace présent est propice au développement envisagé de nouveaux terrains en extérieur additionné à d’autres activités à l’image d’un terrain de pétanque.

«Notre complexe se veut être plus qu’une simple installation sportive. C’est un véritable lieu de vie et de convivialité que nous entendons proposer», explique Rémy Ulrich, le pilote du club UHL Arena accompagné dans cette aventure entrepreneuriale par son épouse Louise et sa sœur Julie.

Cible Entreprises

«C’est un projet qui date depuis plus d’un an ! Nous étions à la recherche de locaux dans cette partie du territoire et nous avons eu l’opportunité de s’installer sur cette zone d’activités».

Une localisation géographique jugée optimale notamment pour capter les collaborateurs des différentes entreprises présentes sur la zone et les populations alentours du fait de la proximité de l’A33.

Organisation de tournois, le club est aujourd’hui en cours d’homologation par la Fédération française de padel, d’événements en tous genres, la machine commence gentiment à se mettre en route.

Une offre spécifique pour l’univers de l’entreprise est également proposée en matière de teambuilding et d’accueil de rencontres professionnelles avec notamment une salle privative dédiée.

La montée en puissance ne devrait pas tarder...