Orano inaugure de nouveaux bureaux d’ingénierie à Dijon





Présent à Dijon depuis 2023, Orano franchit une nouvelle étape avec l’inauguration de ses nouveaux bureaux installés dans l’immeuble Pepper. La cérémonie a réuni les dirigeants du groupe, des représentants de l’État, des élus, des acteurs institutionnels, des partenaires industriels ainsi que les salariés. Ce déménagement accompagne l’essor des activités d’ingénierie du groupe dans la région.

Des capacités d’accueil renforcées

Occupés depuis le premier semestre 2026, les nouveaux locaux s’étendent sur 1 200 m². Ils permettent de porter la capacité d’accueil du site dijonnais de 50 à 100 collaborateurs. Les espaces ont été aménagés pour faciliter la collaboration entre les équipes, offrir un cadre de travail adapté à leur développement et répondre aux normes d’accessibilité.

À Dijon, les ingénieurs d'Orano conçoivent des équipements dédiés à la manipulation des matières radioactives, notamment des boîtes à gants, mobilisés dans plusieurs projets stratégiques du groupe. Ils prennent part à plusieurs programmes du groupe, parmi lesquels le projet Aval du futur, consacré au renouvellement des installations de traitement-recyclage de La Hague.

Le groupe est également présent en Bourgogne Franche-Comté avec ses activités Démantèlement et Services sur le site de Valduc, où une trentaine de collaborateurs sont employés. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie de développement des équipes d'ingénierie menée par Orano à l'échelle nationale. Après l’ouverture de sites à Bordeaux, Aix-en-Provence et Dijon, Orano prévoit de porter ses effectifs d’ingénierie à 4 000 collaborateurs d’ici 2030.



