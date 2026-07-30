La Normandie pourrait accueillir un nouvel investissement industriel majeur dans la filière nucléaire. La Région a annoncé l'entrée en négociation exclusive entre l'entreprise française Altrad Endel et EDF pour l'implantation d'une usine de préfabrication de tuyauteries et de supports destinés aux futurs réacteurs EPR2. Le site devrait être construit à Dieppe, avec une mise en service envisagée en 2028.

L'investissement, estimé à 125 millions d'euros, permettrait la création de 350 emplois directs pour une durée d'exploitation d'environ 30 ans. Baptisée MEGA, cette usine de 63 000 m2 fabriquerait les équipements nécessaires aux six premiers réacteurs EPR2 prévus à Penly, Gravelines et Bugey, dans le cadre d'un programme national évalué à 73 milliards d'euros.

Le site intégrerait l'ensemble des opérations industrielles, du soudage aux contrôles non destructifs, en passant par la peinture, la logistique et la traçabilité, sans sous-traitance. L'objectif est de produire «des volumes [...] exceptionnels, avec notamment 230 kilomètres de tuyauteries préfabriquées chaque année, plus d'un million de pouces soudés, 30 000 tonnes d'acier transformées annuellement et plusieurs milliers de conteneurs traités dans le cadre de la logistique du programme EPR2», indique la Région dans un communiqué.

«Au cœur de la relance nucléaire française»

«[...] L'arrivée d'un projet comme celui d'Altrad Endel confirme que notre région est aujourd'hui au cœur de la relance nucléaire française. Quand d’autres doutaient ou renonçaient, la Normandie a clairement fait le choix du nucléaire comme facteur stratégique de sa renaissance industrielle, se réjouit Hervé Morin, président de Région. Depuis plusieurs années, nous investissons dans les compétences, l'attractivité économique et la préparation des grands projets industriels. Ce projet d’implantation démontre que la Normandie dispose des infrastructures, des savoir-faire et des talents pour accueillir les industries qui construiront l'énergie décarbonée de demain. »

Cette annonce s'inscrit dans une dynamique portée par plusieurs investissements récents de la filière, notamment ceux d'Otrera dans le Cotentin, Framatome près de Cherbourg ou encore Piercan à Port-en-Bessin. La Normandie compte aujourd'hui plus de 22 300 emplois directs dans le nucléaire et un impact économique supérieur à 1,2 milliard d'euros par an pour les entreprises régionales.