Décryptage en vue ! Le 25 septembre, Christian Brethon, le président du Medef Grand Est depuis le début de l’année, sera l’invité de la rentrée du rendez-vous organisé par l’agence nancéienne Sdic Conseil des Rencontres Matinales de l’Excelsior à Nancy le 25 septembre.

L’occasion de faire le point sur une situation générale de plus en plus interrogative sur bon nombre de points.

Engagé de longue date dans le mouvement patronal, Christian Brethon est un industriel fortement ancré dans le territoire. Compagnon du devoir à 21 ans, à 24 ans il crée sa première entreprise dans la métallurgie qui deviendra un groupe de 5 sociétés d’une centaine de salariés implantées dans la Marne, les Ardennes et l’Aisne.

Son engagement patronal est marqué par plusieurs responsabilités : conseiller Prud’homme (1998-2010), président de l’UIMM Marne (2010) puis UIMM Champagne-Ardenne (2011-2024), président du Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne (2013-2022), président du Medef Marne (2018–2021), vice-président de l’UIMM National (2020-2023), président de l’UIMM Grand Est (2024).