Metz invite les habitants à observer l'éclipse solaire du 12 août

Les habitants sont invités à se rassembler au Plan d'eau pour vivre une éclipse solaire unique, qui se produira entre 19 h 20 et 20 h 15. Ce phénomène astronomique sera une occasion inédite de profiter d'un spectacle naturel grandiose. Pour garantir la sécurité des participants, des lunettes d'observation homologuées seront distribuées gratuitement, avec une paire par famille, afin que chacun puisse apprécier cet événement en toute sécurité.

Les festivités débuteront dès 18h30, et les organisateurs encouragent les Messins à apporter des plaids ou des chaises pliantes pour s'installer confortablement et profiter de ces 55 minutes de magie céleste. Pour ceux qui souhaitent se préparer à l'événement, des lunettes seront également disponibles dans les mairies de quartier à partir du 5 août. Ce rassemblement au Plan d'eau sera non seulement une chance de contempler un phénomène rare mais aussi un moment de convivialité et d'échange entre les habitants de la cité messine. Ainsi, le 12 août s'annonce comme une date mémorable dans le calendrier astronomique local.