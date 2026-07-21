Amiens : Le spectacle Chroma revient illuminer la cathédrale

C'est un spectacle immanquable à Amiens en cette période estivale. Jusqu'au samedi 12 septembre, à la nuit tombée, Chroma, l'expérience monumentale, revient illuminer la façade de la cathédrale Notre-Dame. Ce spectacle grandiose redonne vie aux saints, apôtres et autres figures qui ornent la cathédrale. Le projet met en avant la couleur, élément essentiel de l’identité du spectacle précédent, tout en l’intégrant comme fil conducteur d’une expérience immersive au sein d’une mise en scène contemporaine.

Un spectacle en deux parties

Chroma, l’expérience monumentale offre un spectacle en deux parties, de manière à répondre aux attentes des publics multi-générationnels et multiculturels de la cathédrale : un premier temps, contemporain et dynamique, vient souligner par une création artistique sonore et lumineuse les qualités architecturales du monument (20 minutes environ) tandis que le second temps replonge le spectateur en plein Moyen Âge face à la magie des polychromies médiévales du monument à la lueur des lampes à huile comme à l’époque (30 minutes environ).

Depuis sa création en 2017, Chroma, l’expérience monumentale a été acclamé par plus de 2 millions de spectateurs selon l'Office de tourisme et des congrés Amiens métropole, contribuant ainsi à élargir les publics découvrant la cathédrale et à renforcer l’attractivité du territoire, tout en mettant en lumière son patrimoine exceptionnel. Le spectacle avait succédé à un premier mapping mis en place dès 1999. La singularité du spectacle amiénois, dans le paysage des mappings monumentaux, réside dans la volonté de révéler au grand public la polychromie des cathédrales gothiques et d’offrir des clés de compréhension de l’histoire de Notre-Dame d’Amiens et de son époque au-delà d’une simple féérie de lumière éphémère. Un spectacle, oui, mais empreint de pédagogie au service de la transmission de la valeur universelle de la cathédrale.

Chroma, l’expérience monumentale est un spectacle proposé chaque soir à la nuit tombée, Place Notre-Dame d’Amiens. Depuis le 11 juillet et jusqu'au au 12 septembre 2026. Date exceptionnelle le 19 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Spectacle gratuit. Durée du spectacle en façade : 50 minutes environ. Horaires indicatifs : 22h30 en juillet, 22h en août et 21h45 en septembre.