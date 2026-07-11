Montreuil-sur-Mer : la Citadelle prend des airs d'été

Elément incontournable du patrimoine architectural et paysage du territoire du Montreuillois, la Citadelle de Montreuil-sur-Mer accueille chaque année près de 30 000 visiteurs, curieux de découvrir sa quiétude mais aussi son histoire à travers ses expositions permanentes, des chasses au trésor ou des tirs de machines de guerre.

Au programme de cette saison estivale : des visites flash pour découvrir ce site fortifié retraçant 800 ans d'histoire d'évolution des fortifications, suivie d'une démonstration de tir à la bricole, une machine de guerre médiévale ; initiations aux tirs d'arbalète ; ou encore découverte des chauve-souris puisque la Citadelle de Montreuil est un site nature qui accueille une nurserie de Grands Rhinolophes. Une caméra infrarouge permet de les observer en direct, avec les explications du guide.

Explorer et vivre l'Histoire

Une visite guidée est également proposée pour une durée d'une heure, pour faire un saut dans le temps et découvrir comment et pourquoi un château royal du XIIIème siècle s'est transformé pour devenir l'une des premières citadelles bastionnées de France. Les enfants seront aussi ravis de participer à une chasse au trésor costumée, à un atelier «petit chevalier» ou à une série de contes à découvrir devant des monuments emblématiques de la Citadelle.

Tarifs et informations ici.



