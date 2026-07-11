Corbie : le traiteur Au bon gout ouvre son point de vente

«Les gens auront toujours envie de manger. Il suffit d’être correct dans sa manière de cuisiner et d’afficher des prix abordables», assure Sébastien Cuvillier, 54 ans, qui demeure à Corbie. Depuis presque cinq ans, il est à la tête de sa micro-entreprise d’évènementiel baptisée Au bon gout. Il a aménagé un laboratoire chez lui.

Buffets froids, petits fours, cuisson de paella, tartiflette ou de couscous devant les clients, food truck… Il se rend chez des particuliers pour des fêtes de familles (mariages, baptêmes…), dans les entreprises ou sur des manifestations importantes, comme les derniers Rendez vous de la bande dessinée qui viennent de se dérouler à Amiens. Chaque prestation est sur mesure. «Il y a longtemps que je voulais créer mon entreprise, confie ce cuisinier de formation, qui travaille comme encadrant auprès de personnes en situation de handicap dans un Esat d’Amiens. Je savais que j’étais capable de la gérer».

Alors, quand il a découvert que l’ancien local commercial d’un tatoueur était à louer au 47 rue du Général-Leclerc à Corbie, il s’est dit que c’était le moment pour lui d’avoir pignon sur rue. C’est en effet un axe très passager notamment pour les nombreux salariés des entreprises proches,

150 ficelles picardes par semaine

C’est chose faite depuis le 14 février dernier, les clients peuvent venir chercher des plats à emporter : ficelles picardes ou au maroilles, poke bowl, ravioles, lasagnes, hachis Parmentier, bol de crudités à des prix très corrects comme par exemple le croque monsieur à trois euros, du rôti de porc façon Orloff accompagné de gratin dauphinois à huit euros, le bol de pastèque à deux euros ou les ficelles picardes à quatre euros. «Je rogne sur la marge afin que les gens puissent se faire plaisir, souligne Sébastien Cuvillier. Tout est fait maison avec des produits frais. Je modère l’apport en sel. Je vais m’approvisionner chez un grossiste d’Amiens et chez un maraicher des hortillonnages. Je suis très content car l’activité est sans cesse en progression. Chaque semaine, je vends plus de 150 ficelles picardes!»

Ses clients ont de 25 à 80 ans. et certains salariés lui prennent des plats pour déjeuner toute la semaine. Déjà, il porte d’autres projets comme proposer les produits laitiers des Délices de Nathalie à Aubvillers ou installer des distributeurs de plats cuisinés.