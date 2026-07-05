Restauration
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La Maison Trueba, l'institution de la glace traditionnelle

Depuis 1930, la Maison Trueba vend ses glaces devant le château de Chantilly et en tournée dans
l'Aire Cantillienne à bord d'une remorque aux couleurs reconnaissables. Avec la même recette de glaces, de cornets et de crème chantilly qu'à sa création, cette maison familiale est devenue, tous les
jours de la semaine, une institution dans le paysage estival.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 5 juillet 2026 - Mis à jour le 5 juillet 2026
<p>Déguster une glace ou la crème chantilly de la Maison Trueba, c'est se fondre dans l'histoire d'une famille espagnole immigrée dont l'arrière grand-père s'est installé en France pour vendre ses glaces, comme de très nombreuses familles à cette époque. Ce goût unique des glaces et de la crème chantilly de la Maison Trueba – artisanales et fabriquées maison au fur et à mesure de la demande – provient des recettes de Gérard Trueba en 1960, grand-père de Carole et Emmanuelle Trueba, les deux sœurs (quatrième génération) à la tête de cette maison depuis plus de 30 ans, succédant à leur père, Man.

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