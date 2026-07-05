La Maison Trueba, l'institution de la glace traditionnelle

Restauration
À Audresselles, La Plage par Solène Elliot : Attention talent !
19/06/2026 Marine Tesse
Audresselles (62)
Depuis 1930, la Maison Trueba vend ses glaces devant le château de Chantilly et en tournée dans
l'Aire Cantillienne à bord d'une remorque aux couleurs reconnaissables. Avec la même recette de glaces, de cornets et de crème chantilly qu'à sa création, cette maison familiale est devenue, tous les
jours de la semaine, une institution dans le paysage estival.
Carole et Emmanuelle Trueba. © Éloïse Le Névanic
Les glaces façon Maison Trueba. © Éloïse Le Névanic
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