À Audresselles, La Plage par Solène Elliot : Attention talent !

Restauration
Cahon-Gouy : portes ouvertes aux Moulins-Riquier
19/06/2026 Isabelle Boidanghein
Cahon (80)
Dans le pittoresque village d'Audresselles, près de Boulogne-sur-Mer, l'étoile montante de la gestronomie français tient en famille un restaurant chaleureux, tant du point de vue du cadre que de la cuisine. Recontre avec Solène Elliott.
La cheffe Solène Elliott. © Lena Heleta
La recette de la cheffe : Asperges blanches du Cambrésis, praliné cacahuètes. © Lena Heleta
La recette de la cheffe : Asperges blanches du Cambrésis, praliné cacahuètes. © Lena Heleta
La recette de la cheffe : Asperges blanches du Cambrésis, praliné cacahuètes. © Lena Heleta
La recette de la cheffe : Asperges blanches du Cambrésis, praliné cacahuètes. © Lena Heleta
La recette de la cheffe : Asperges blanches du Cambrésis, praliné cacahuètes. © Lena Heleta
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