Restauration
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Portrait
Gastronomie en famille

À Audresselles, La Plage par Solène Elliot : Attention talent !

Dans le pittoresque village d'Audresselles, près de Boulogne-sur-Mer, l'étoile montante de la gestronomie français tient en famille un restaurant chaleureux, tant du point de vue du cadre que de la cuisine. Recontre avec Solène Elliott. 


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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 juin 2026
<p>Solène Elliot, 27 ans, multi-récompensée pour ses prestations à La Plage – Gault &amp; Millau en 2021 soit un an après l’ouverture, Bib Michelin –, vous attend avec sa famille (presqu’) au complet au sein de son hôtel-restaurant d’Audresselles près de Wimereux, les pieds (presque) dans le sable.&nbsp;</p><p>Ultra souriante, ultra simple, elle vous délectera d’une carte renouvelée toutes les huit semaines au gré des saisons. Celle qui a commencé très tôt la cuisine mais pour qui tout cela semble très naturel, propose un menu entrée plat-dessert accessible.&nbsp;</p><p>Pour exemple, velouté d.

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