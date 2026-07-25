Lille : retour du Sunday Hot Grill au Mama Shelter

Après le brunch, place aux grillades, au bar à hot dog à composer soi-même, aux salades fraîches et accompagnements généreux, sans compter les sauces et cocktails signatures du Mama ! À Lille, le Sunday Hot Grill s'est même étoffé d'un bar à glaces maison avec glaces et sorbets à personnaliser.

Cette parenthèse estivale est proposée tous les dimanches durant les mois de juillet et août, de 12h à 15h. Situé juste en face de la gare Lille Flandres, le Mama Shelter Lille compte 112 chambres. Il a été imaginé par l'architecte Jalil Amor et fait partie des établissements que le groupe a ouvert en France ainsi qu'à l'étranger. Lancé en 2008 par Serge Trigano, en partenariat avec ses fils, les hôtels Mama Shelter se définissent comme des «refuges urbains».

12 000 touristes chaque jour dans la MEL

Les derniers établissements ouverts se situent à Singapour et Zurich, et de nouveaux projets sont en cours, à l'image de Cape Town ou encore d'Amsterdam, grâce à l'association entre Mama Shelter et la chaîne hôtelière internationale Accor qui étend le concept partout dans le monde.

Devenue une destination à part entière, la métropole lilloise accueille chaque jour 12 000 touristes. Sur l'exercice 2025, 4,4 millions de nuitées en hôtellerie ont été enregistrées. La métropole compte un parc hôtelier conséquent de 120 hôtels.



