L'ouverture de ce commerce de proximité, situé à deux pas de la gare ferroviaire, marque une nouvelle étape dans le développement de l’économie de loisirs à Nancy. Porté par un couple franco-colombien, le projet s’est concrétisé début juillet 2026 au 13 avenue Foch. Ce concept innovant mise sur la synergie entre traditions françaises et immersion latine pour capter une clientèle variée et stimuler le flux piétonnier de cet axe majeur.

Inspiré par l'architecture de Filandia en Colombie, cet établissement ne se limite pas à la restauration. Les fondateurs ont structuré leur modèle économique autour d’un concept de «lieu de vie». L’objectif est de créer un véritable carrefour d'échanges accessible aux actifs, aux nombreux étudiants de la métropole, ainsi qu’aux voyageurs en transit.

Une diversification de l'offre pour capter la clientèle locale

Pour pérenniser son activité, La Cantina Bar mise sur une stratégie de diversification de ses services. La carte classique de cocktails et de spécialités à partager s'accompagne d'une programmation événementielle rigoureuse. L'établissement planifie des rendez-vous hebdomadaires réguliers, incluant des blind tests, des soirées linguistiques «Hablamos español» et des retransmissions sportives.

Cette animation continue permet de lisser la fréquentation sur l'ensemble de la semaine. Elle renforce également l'attractivité du quartier face à la concurrence des plateformes de divertissement à domicile.