Installé sur le site de l'ancien restaurant Courtepaille fermé en 2023, l’établissement a ouvert ses portes après plusieurs mois de travaux complets de modernisation. Situé au cœur de la très fréquentée zone Nancy Porte Sud, ce point de vente bénéficie d'un flux de clients optimal. Pour la marque, cette ouverture marque une étape clé qui renforce son maillage territorial dans l'agglomération, où elle ne comptait jusqu'alors qu'un seul restaurant actif situé à Nancy Gare.

Un levier pour l'emploi et l'économie locale

Loin de l'aspect purement commercial, l'opération représente un impact positif majeur pour le bassin d'emploi régional. Le franchisé Philippe Ventre et son épouse ont collaboré étroitement avec l'agence France Travail Pro de Vandœuvre-lès-Nancy pour sélectionner les profils. Grâce au dispositif de Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI), les 60 nouveaux salariés ont bénéficié d'une formation sur mesure avant de prendre leur poste. L'événement a été célébré lors d'une inauguration officielle en présence du maire de la commune, Maurizio Petronio, et des instances de Quick France.

Cette nouvelle ouverture démontre l'attractivité persistante des zones de périphérie du Grand Nancy pour les grands réseaux de franchise nationaux.