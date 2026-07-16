La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, éprouvée par un nouveau coup de mou pour les semi-conducteurs avec le retour des inquiétudes sur les niveaux de valorisations et la rentabilité des investissements dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a cédé 0,20%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique a reculé de 1,47% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,51%.

"Les bons résultats trimestriels de TSMC ne parviennent pas à raviver l'enthousiasme des fabricants de puces, (les marchés) restant préoccupés par les valorisations et les perspectives de distribution de dividendes", commente Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le plus grand fabricant mondial de puces électroniques a pourtant annoncé un bénéfice net pour le deuxième trimestre en hausse de 77% (sur un an), à 19,2 milliards d'euros. C'est plus qu'attendu par les analystes.

Le groupe taïwanais a aussi prévu une croissance de 40% de son chiffre d'affaires sur l'année complète et un nouvel investissement de 100 milliards de dollars aux Etats-Unis pour y établir des usines.

"La question que tout le monde se pose chaque fois que le marché est en berne est de savoir s'il y aura un retour sur investissement pour toutes ces dépenses, qui, au final, totaliseront bien plus de 1.000 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis", prévient Paul Meeks, du cabinet Freedom Capital Markets.

Selon lui, "le marché est dominé par le secteur technologique, et ce dernier est sous l'emprise de ceux qui investissent dans les infrastructures d'IA", de quoi expliquer que les doutes soient suffisants pour peser sur la place américaine dans son ensemble.

Plus importante capitalisation mondiale, le spécialiste des semi-conducteurs Nvidia a reculé de 2,40%. Broadcom a lui perdu 5,03%, Micron 5,65% et Marvell Technology a chuté de 8,71%.

"Fondamentalement, ces entreprises affichent de bons résultats" et les prochaines semaines devraient "confirmer cette vigueur", selon M. Meeks.

La saison des résultats trimestriels bat en effet son plein.

Profitant de performances financières et prévisions supérieures aux attentes, l'assureur santé UnitedHealth a gagné 1,17% à 423,41 dollars.

Le groupe aéronautique GE Aerospace (-4,07% à 345,67 dollars) a lui trébuché, pâtissant d'inquiétudes sur la croissance de ses ventes.

Le laboratoire pharmaceutique Abbott Laboratories a bondi de 10,69% à 98,81 dollars après avoir relevé ses prévisions pour l'année complète, suite à un solide deuxième trimestre.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait légèrement à 4,56% vers 20H15 GMT, contre 4,55% à la clôture la veille.

Il reste animé par les craintes inflationnistes liées à la reprise des hostilités au Moyen-Orient. Après une franche hausse en début de semaine, les cours du pétrole se sont stabilisés, les opérateurs gardant un oeil sur le trafic dans le détroit d'Ormuz.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont indiqué être prêts à relever les taux de l'institution face aux hausses de prix. La prochaine réunion de la banque centrale devrait toutefois déboucher sur un maintien à leurs niveaux actuels, selon l'outil de veille CME FedWatch.

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