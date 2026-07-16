Chili: le Sénat approuve la réforme économique du président

Le Sénat chilien a approuvé jeudi la réforme législative proposée par le président d'extrême droite José Antonio Kast pour relancer l'économie via des réductions d'impôt sur les grandes entreprises, des mesures que l'opposition de gauche estime favorables avant tout aux plus riches.

Il ne reste plus au texte qu'une dernière validation par la Chambre des députés où les partis de droite sont majoritaires.

"Le Chili a besoin de croissance et ce projet la rend possible", s'est félicité le ministre des Finances Jorge Quiroz après le vote, intervenu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le plan prévoit notamment une réduction progressive de l'impôt sur les sociétés, qui passerait de 27% à 23%, soit un niveau proche de la moyenne des pays développés.

"Chaque point de baisse représente 420 millions de dollars de recettes en moins pour l'Etat" , a dénoncé la sénatrice d'opposition Beatriz Sánchez au cours des débats.

Le texte prévoit également un gel des conditions fiscales pendant vingt ans pour les investissements supérieurs à 350 millions de dollars.

Selon l'institut de sondage Cadem, 56% des Chiliens sont opposés à cette baisse des impôts.

La popularité de José Antonio Kast est également en recul, tandis que son gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle, de 4% à 3,5% d'ici à 2030, année de la fin de son mandat de quatre ans.

"Cela n'en vaut pas vraiment la peine. Même s'il peut y avoir davantage d'investissements, il est tout aussi important que l'État dispose de ressources pour la santé, l'éducation et d'autres prestations publiques", a déclaré à l'AFP Ariela Jofré, 21 ans, aide-cuisinière à Santiago.

Autre mesure défendue par le gouvernement malgré les critiques de la gauche : le remboursement des investissements réalisés par les entreprises dont les autorisations environnementales seraient annulées par la justice.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le projet pourrait stimuler la croissance mais les baisses d'impôts et autres mesures d'incitation risquent de peser sur les finances publiques si elles ne sont pas compensées.