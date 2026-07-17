Cette nomination est intervenue à l'occasion de l'assemblée générale constitutive de l'agence, organisée le 30 juin 2026 au Cloître des Récollets, à Metz, lors du renouvellement du conseil d'administration. Enseignante spécialisée dans le handicap moteur de métier, Marilyne Webert est maire de Pouilly depuis 2014, après avoir été conseillère municipale à partir de 2002 puis adjointe dès 2008. Elle a également présidé le Sivom de Pouilly-Fleury.

Depuis 2018, elle est vice-présidente de l'Eurométropole de Metz, actuellement déléguée à la voirie et aux espaces publics. Elle a participé à l'élaboration du projet métropolitain jusqu'à l'obtention du statut de métropole, avec pour ambition de valoriser les atouts du territoire, de favoriser la coopération entre les acteurs et de renforcer les solidarités.

Une agence au service des collectivités et des habitants

Le conseil d'administration a exprimé sa confiance envers la nouvelle présidente pour poursuivre le développement de l'appui technique de l'agence, consolider son ancrage territorial et valoriser ses travaux. Les administrateurs mettent en avant sa connaissance des enjeux d'aménagement du territoire ainsi que sa capacité à porter une vision transversale et partenariale de l'action publique.

«La force de l’AGURAM, c’est d’abord son équipe : des professionnels engagés, compétents, passionnés par les territoires et profondément attachés au service public local. Sa singularité, c’est aussi sa connaissance très fine du territoire. L’AGURAM ne travaille pas sur le territoire de manière abstraite : elle le connaît, elle l’observe, elle en comprend les équilibres, les fragilités et les potentiels. Surtout, elle agit pour lui, au service des collectivités, des élus et des habitants», déclare Marilyne Webert nouvelle présidente de l’AGURAM.