L'Aisne a changé de président jeudi 16 juillet. Pierre-Jean Verzelen a été élu président du Conseil départemental en lieu et place de Nicolas Fricoteaux qui a démissionné. Après l'élection du président, les conseillers départementaux ont adopté à main levée la composition de la Commission permanente. Celle-ci est composée du président, de 9 vice-présidents et des 32 conseillers départementaux. Une seule liste ayant été déposée, ses membres ont été désignés à l’unanimité.

De 12 à 9 vice-présidents

Pour l'épauler dans son action, Pierre-Jean Verzelen a constitué une équipe de neuf vice-présidents, resserrée par rapport à l'équipe précédente qui en comptait douze. David Bobin a été élu 1er vice-président, délégué aux finances, à l’organisation et à la modernisation de l’action publique, Michèle Fuselier, 2e vice-présidente, déléguée à la transition écologique, à l’adaptation au changement climatique et aux politiques de l’eau, Mathieu Fraise, 3e vice-président, délégué aux équipements départementaux, aux solidarités territoriales et à la ruralité, Colette Blériot, 4e vice-présidente, déléguée au sport et à la vie associative, Thomas Dudebout, 5e vice-président, délégué aux politiques d’insertion, à l’emploi, à la jeunesse, à la famille et à la protection de l’enfance, Anne Maricot, 6e vice-présidente, déléguée à l’autonomie, au bien-vieillir et au handicap, Freddy Grzeziczak, 7e vice-président, délégué à l’habitat et à l’aménagement du territoire, Jeanne Roussel, 8e vice-présidente, déléguée aux politiques culturelles et touristiques, Yann Rojo, 9e vice-président, délégué à la santé, à l’accès aux soins et à l’attractivité médicale.