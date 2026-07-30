Nancy : Abby dépasse 300 000 inscrits

La réforme de la facturation électronique entre dans une phase décisive. Abby, start-up française spécialisée dans les outils de gestion et de facturation pour les indépendants, vient de dépasser les 300 000 inscrits sur sa plateforme. Une progression qui intervient alors que les entreprises françaises doivent se préparer à une transformation majeure de leurs obligations administratives et de leurs flux de facturation.

Derrière ce nouveau cap, un enjeu économique se dessine pour les TPE, PME et indépendants. Selon les données communiquées par Abby, seules 1,4 million d'entreprises sur les 12 millions concernées auraient, à ce jour, choisi une Plateforme Agréée, soit moins de 11% du parc. Les inscriptions chez Abby ont été multipliées par cinq depuis mars, alors que les entreprises retardataires doivent désormais accélérer leur transition.

Une réforme nationale qui accélère

À l'échelle française, la question dépasse désormais la seule adoption d'un nouvel outil numérique. Le déploiement de la facturation électronique implique pour les entreprises de revoir leurs processus administratifs, leur organisation comptable et la circulation des données liées à leurs transactions. L'afflux attendu d'inscriptions pourrait également mettre sous tension les acteurs chargés d'accompagner cette transition. Pour les indépendants et TPE, l’enjeu est d’éviter une transition précipitée qui pourrait perturber leur gestion et leur trésorerie.