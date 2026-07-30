Verisure recrute en Normandie

Verisure recrute. Cette campagne de recrutement régionale s’inscrit dans un plan plus large de près de 1 000 créations de postes en France. Avec ces recrutements, l’entreprise spécialisée dans la télésurveillance souhaite renforcer sa présence sur le terrain. En Normandie, 40 postes d'experts sécurité sont ouverts.

«La proximité est au cœur de notre métier. En renforçant nos équipes en Normandie, nous investissons avant tout dans des femmes et des hommes qui accompagneront chaque jour les Normands dans leurs besoins de sécurité. Ces recrutements traduisent notre volonté d'être toujours plus présents sur le terrain, au plus près de nos clients», déclare François Mollier, directeur régional Verisure.

Formation interne

Les personnes recrutées exerceront le métier d’expert sécurité, un poste qui combine des missions techniques et commerciales. Au contact direct des clients, elles seront chargées d’évaluer leurs besoins, de leur proposer des solutions adaptées et de veiller à la bonne installation des systèmes d’alarme. Pour faciliter leur prise de fonction, Verisure prévoit un accompagnement dès leur arrivée grâce à la Verisure Academy, son dispositif de formation interne.

L’entreprise met également en avant sa politique d’accompagnement de ses salariés. Verisure a obtenu pour la cinquième année consécutive la certification « Top Employer » en France et en Europe.