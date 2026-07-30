Les Entrepreneurs Oise vont fêter leur 40ème anniversaire

C'est un rendez-vous devenu incontournable pour les dirigeants, les acteurs économiques et les partenaires institutionnels de notre territoire. Il aura cette année une saveur particulière puisque l'Université d'Eté 2026 sera aussi l'occasion pour les Entrepreneurs Oise de fête leurs 40 ans. À cette occasion, 250 chefs d’entreprise, décideurs économiques, élus et représentants des institutions venus de toute la région sont attendus au Clos Barisseuse à Saint-Vaast-lès-Mello, pour une journée placée sous le signe de l’inspiration, des échanges et du développement économique.

Accélérateur de rentrée

Véritable accélérateur de rentrée, cette journée réunira en effet et pour la première fois, plusieurs centaines de dirigeants, partenaires et acteurs économiques venus de l’ensemble des Hauts-de-France, autour d’un programme riche en conférences, tables rondes, rencontres et opportunités de networking. L’humain et le collectif étant au cœur des actions des Entrepreneurs Oise, cette Université d’Été est une occasion unique de développer son réseau au-delà de votre département, de partager des expériences et de créer de nouvelles opportunités dans une ambiance conviviale.

Depuis 1986, Les Entrepreneurs Oise accompagnent les chefs d’entreprise du territoire, défendent les intérêts des TPE-PME et contribuent au dynamisme économique local. Cette édition anniversaire sera l’occasion de célébrer celles et ceux qui font vivre l’entrepreneuriat dans l’Oise. Deux personnalités d'exception seront présentes à savoir l'ancien escrimeuse, championne olympique et ministre Laura Flessel ainsi que le Général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées.

Le programme complet et les modalités d'inscriptions sont à retrouver sur le site dédié des Entrepreneurs Oise.