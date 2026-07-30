Management : quand le quotidien laisse moins de place aux équipes

Manager ne signifie plus seulement organiser l’activité et animer une équipe. Les encadrants interviennent aussi dans le recrutement, la stratégie, le suivi administratif, la production ou encore la prise en compte des difficultés personnelles de leurs collaborateurs. Pour plus des trois quarts d’entre eux, le management ne remplace pas l’activité opérationnelle : il s’y ajoute. Plus de 85 % indiquent assurer au quotidien le pilotage et l’organisation de l’activité, l’animation de l’équipe, l’encadrement individuel ainsi que la gestion des urgences. Entre 80 % et 85 % contribuent également à la stratégie de leur structure, au recrutement et à la prise en compte des problèmes personnels des salariés. Dans le même temps, 78 % participent encore à la production ou au développement de leur structure, et 72 % à la gestion administrative et financière.

Un agenda morcelé

Le quotidien des managers est surtout marqué par l’éparpillement : ils doivent jongler entre une dizaine de missions de nature très différente. Les managers estiment passer trop de temps à gérer les urgences, pour 22 % d’entre eux, et les tâches administratives (21 %). À l’inverse, les dimensions relationnelles apparaissent plus difficiles à préserver. Ils sont 34 % à juger ne pas disposer d’assez de temps pour prendre en compte les difficultés personnelles des collaborateurs, 33 % pour l’encadrement individuel et 30 % pour l’animation de l’équipe. La dimension humaine est aussi celle sur laquelle ils se sentent le moins attendus : 65 %, contre 79 % pour la contribution à la stratégie et 78 % pour le reporting.

Pression hiérarchique et manque de moyens

Les difficultés rencontrées ne se limitent pas à l’emploi du temps. La pression exercée par leur propre hiérarchie, la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que la gestion des aléas, des dysfonctionnements et de l’absentéisme sont citées par 53 % des répondants. Ils sont également 52 % à juger difficile la détection et la prise en compte des risques pour la santé mentale des collaborateurs, et 50 % la gestion des tensions au sein de l’équipe.

Selon les managers, ces difficultés tiennent davantage à l’organisation du travail et au manque de moyens qu’aux pratiques managériales. Le manque de temps, les contraintes budgétaires, le poids du reporting et le décalage entre les objectifs fixés et les ressources disponibles figurent parmi les principales causes identifiées.

Des attentes d’abord organisationnelles

Les managers ne demandent pas seulement davantage de formation. Ils souhaitent surtout une meilleure cohérence entre leurs responsabilités, les moyens accordés et le soutien disponible. Ainsi, 86 % estiment important d’avoir davantage de leviers pour reconnaître le travail des collaborateurs, par la rémunération, la formation ou les parcours professionnels. Ils sont 84 % à attendre plus d’écoute et de soutien de leur propre hiérarchie, et 83 % de la part des services supports. Dans la même proportion, ils réclament davantage de temps, de méthodes et d’outils pour traiter les difficultés professionnelles au sein des équipes. Enfin, 82 % souhaitent être plus étroitement associés à la stratégie et aux évolutions de leur organisation.

Pour l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), cette diversité de tâches expose les managers à des risques de surcharge et peut conduire à des situations de «management empêché». Et les réponses ne peuvent pas reposer uniquement sur la formation, mais doivent aussi porter sur l’organisation du travail. Malakoff Humanis souligne, de son côté, que 53 % des managers se sont vu prescrire un arrêt de travail en 2025.

*Enquête Anact-Malakoff Humanis, réalisée par Toluna du 30 avril au 12 mai 2026, auprès de 1 101 managers français



