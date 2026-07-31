Somme : Le Cercle de Théia fait un don à l'Institut Curie

Le Cercle de Théia agit pour l'égalité et contre le cancer du sein. L'association de la Somme a choisi de flécher spécifiquement cette collecte vers un enjeu de recherche encore négligé en France : l'accompagnement et la recherche dédiés aux femmes de plus de 70 ans atteintes d'un cancer du sein. Peu de travaux sont aujourd'hui adaptés à cette population, et la structure associative est fière de contribuer, à son échelle, à faire progresser cette cause essentielle. Cette remise de chèque d'un montant de 25 000 euros s'est déroulée à l'Institut Curie le 17 juillet dernier, en présence du Docteur Florence Rollot-Trad (Département interdisciplinaire des soins de support – DISSPO) et d'Agnès Hubert, directrice des Relations Donateurs. Un moment de reconnaissance et d'espoir, porté par toutes celles et ceux qui, par leurs dons et leur mobilisation, font avancer la recherche contre le cancer du sein. «Ce chèque de 25 000 euros à l'Institut Curie marque l'engagement du Cercle de Théia pour la recherche contre le cancer du sein, souligne Marie-Thérèse Bouttemy, présidente de l'association. N'oublions pas que nous avons remis 66 000 euros depuis trois ans».

Cap sur Octobre Rose

L'association met désormais le cap sur la prochaine édition d'Octobre Rose dont la préparation est déjà lancée, avec plusieurs nouveautés fortes. Ainsi, une nouvelle marraine, Béatrice Besnard, originaire de l'ouest du département, va être mise à l'honneur prochainement. Elle accompagnera l'association tout au long du mois d'octobre. Cette année, le Cercle de Théia s'associe à trois municipalités pour faire marcher et courir tout le territoire : Friville-Escarbotin, le 10 octobre pour une chasse au trésor en partenariat avec la municipalité et les commerçants locaux, Fort-Mahon-Plage, le 24 octobre pour la course « La Rose des Sables », 10 km chronométrés sur le sable et Le Crotoy, le 11 octobre pour la course « La Parenthèse Rose », 8 km non chronométrés, dans une ambiance festive tout au long de la commune.

L'association qui vise à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes comme un de ses champs d’action prioritaires, et la lutte contre le sexisme et autres discriminations, conserve le soutien de nombreux partenaires : l'Amiens SC, Les Gothiques, le roller hockey d'Amiens, et le Rugby Club d'Amiens. Grâce à eux, la collecte continue de grandir : 25 000 € en 2025, et l'objectif de faire mieux encore en 2026.