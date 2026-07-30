



En Côte-d'Or, la Préfecture appelle les employeurs à faciliter la mobilisation de leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires afin de renforcer les moyens de secours mobilisés sur le terrain. Les services d'incendie et de secours reposent en grande partie sur l'engagement de ces volontaires. Un appel qui fait écho aux valeurs de responsabilité, de solidarité et d'engagement au service du territoire portées par Les Entrepreneurs.





Un accompagnement pour les entreprises touchées





Les Entrepreneurs ont créé une cellule nationale de crise chargée de centraliser les remontées du terrain, d'accompagner les entreprises sinistrées et de maintenir un dialogue permanent avec les pouvoirs publics afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs de soutien. Un espace dédié est également accessible en ligne. Il rassemble les mesures d'accompagnement, les aides disponibles ainsi que des informations pratiques à destination des entreprises et de leurs salariés.





Les entreprises concernées peuvent également se rapprocher des Entrepreneurs Côte-d'Or, de leur union régionale ou de leur fédération professionnelle pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé.