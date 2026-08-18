Dijon : Le CHU Bourgogne met en lumière ses initiatives marquantes

Parmi les moments marquants, l’implantation d'une valve tricuspide EVOQUE® a constitué une avancée médicale majeure. L’établissement a également inauguré la Maison des femmes – Santé Côte-d'Or, un espace dédié à la santé des femmes, tout en étant récompensé pour sa mobilisation lors du Challenge don du sang. Les équipes ont mené de nombreuses actions de prévention, dont celles liées à Mars Bleu, la Journée mondiale de l'obésité et les Journées de l'hygiène des mains.

D’autres temps forts ont rythmé la vie du CHU ces dernières semaines. Entre autres, des initiatives comme la Journée de sensibilisation au cancer du rein et la présentation du Centre Régional du Psychotraumatisme Bourgogne–Franche-Comté. De plus, le succès du Trail Urbain Solidaire, qui a permis de récolter plus de 10 000 euros au profit de SOM'ACCESS, démontre l’engagement communautaire. Par ailleurs, des journées d'éducation thérapeutique ont été organisées pour les jeunes atteints de drépanocytose. Ces actions témoignent de l'engagement constant du personnel médical, des partenaires et des bénévoles pour améliorer les soins et la prévention au sein de la région.

Le CHU Dijon Bourgogne initie et développe des programmes de recherche dans le but de mieux comprendre, prévenir, diagnostiquer ou traiter les maladies. Il forme également de futurs médecins généralistes et spécialistes à travers sa dimension universitaire mais aussi plusieurs professions paramédicales au sein de ses instituts de formations.