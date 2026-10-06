Saint-Quentin accueille le Tour Essentiel de la CCMO Mutuelle

Pour ses 15 ans, le dispositif itinérant a choisi cette année de s’intéresser à une problématique qui concerne toutes les générations et qui touche également le monde du travail. Du 22 septembre au 1er octobre, le bus a sillonné huit villes des Hauts-de-France. Cette nouvelle édition a été organisée en partenariat avec l’AFLAR (Association française de lutte antirhumatismale), qui apporte son expertise sur les maladies rhumatismales et les troubles musculosquelettiques. «Le mal de dos est souvent banalisé, alors qu’il constitue un véritable enjeu de santé publique», souligne la CCMO Mutuelle.

Mieux connaître son dos

À Saint-Quentin, les visiteurs ont pu bénéficier de plusieurs animations destinées à mieux comprendre les habitudes et les postures qui peuvent favoriser l’apparition de douleurs. Un diagnostic postural, réalisé en moins de deux minutes, permettait notamment d’obtenir un premier éclairage personnalisé. Des professionnels étaient également présents pour échanger avec le public et apporter des conseils adaptés. Des activités pédagogiques ainsi que des fauteuils de massage complétaient le parcours proposé dans le bus. L’intérêt de cette démarche est aussi de donner à chacun des repères facilement applicables au quotidien en adaptant sa posture, en bougeant davantage, en prenant en compte son environnement de travail ou encore en étant attentif aux premiers signes de douleur.

Un enjeu pour les entreprises

Au-delà du grand public, la question du mal de dos concerne directement les employeurs. Les troubles musculosquelettiques peuvent peser sur les conditions de travail et l’activité des salariés. Pour les entreprises, agir sur l’ergonomie des postes et les habitudes professionnelles constitue donc un axe important d’amélioration du quotidien au travail.

À travers son Tour Essentiel, la CCMO Mutuelle entend ainsi aller au contact des habitants et faire connaître les ressources permettant de mieux préserver leur santé. Après Saint-Quentin, le bus a poursuivi son parcours dans les Hauts-de-France, avec plusieurs nouvelles étapes ouvertes gratuitement au public.