Une nouvelle étape dans les relations entre Réseau Entreprendre Picardie et Initiative Oise Ouest. Les deux associations ont signé, le 15 septembre 2026, une convention de partenariat dans les locaux de PLS Hydraulics à Beauvais.

La rencontre s’est tenue en présence de Maxime Rougier, président de PLS Hydraulics, Kevin Beauvisage, responsable commercial chez Pls Hydraulics, Vanessa Foulon Dos Santos, directrice chez Initiative Oise Ouest, ainsi que Stéphane Lefebvre et Christophe Monmarthe, membres du Réseau Entreprendre.

Des dispositifs complémentaires pour les entrepreneurs

Ce rapprochement doit permettre aux porteurs de projet de bénéficier des ressources proposées par les deux associations. Parmi les apports identifiés figure notamment le croisement des regards sur les projets, afin de consolider leur préparation et leur développement. Le partenariat prévoit également la possibilité de mobiliser des prêts d’honneur à taux zéro cumulables. Ces financements doivent permettre de renforcer l’apport personnel des entrepreneurs.

L’accompagnement repose aussi sur l’intervention de chefs d’entreprise bénévoles. Ceux-ci peuvent apporter leur expérience aux porteurs de projet, les aider à prendre du recul dans leurs décisions et partager avec eux leurs connaissances et leur réseau. À cela s’ajoute un accompagnement collectif, qui doit permettre aux entrepreneurs d’apprendre, de partager leurs expériences et de rompre avec l’isolement qui peut accompagner la création ou le développement d’une entreprise.

À travers cette convention, les deux structures affichent un objectif commun : proposer un accompagnement aussi complet que possible aux porteurs de projets souhaitant s’installer sur le territoire et créer des emplois.