L’Université Bourgogne Europe conserve sa place dans le top 5% mondial

L’Université Bourgogne Europe (UBE) figure pour la dixième année consécutive dans le classement de Shanghai. Publié le 15 août, ce palmarès place l’établissement dans la tranche 701-800 au niveau mondial. Il la positionne ainsi parmi les 5% des universités les mieux classées dans le monde et à la 22e place en France.

Implantée en Bourgogne-Franche-Comté, l’UBE dispose de trois campus principaux en Saône-et-Loire : à Chalon-sur-Saône, au Creusot et à Mâcon. Le classement évalue notamment le potentiel de recherche des établissements. Sur les 18 000 universités recensées, seules 1 000 apparaissent dans le palmarès, dont 27 établissements français sur 75.



Cette nouvelle édition confirme le positionnement scientifique de l’université et sa visibilité au-delà du territoire. L’établissement attribue ce résultat au travail mené par sa communauté universitaire et à sa stratégie de développement.

Une coopération renforcée

L’UBE s’appuie notamment sur les entités membres de son établissement public expérimental, notamment BSB, le CHU Dijon Bourgogne, le CGFL, l’École nationale supérieure d’art et design de Dijon et l’École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté. La structuration d’une signature scientifique commune et la progression des projets de recherche européens font partie des axes poursuivis.



L’université travaille également avec le CNRS, l’INRAE, l’Inserm et le CEA, dont des chercheurs participent à ses laboratoires. Sur le plan international, elle place l’alliance européenne FORTHEM au cœur de sa stratégie, avec huit universités partenaires. Pour l’UBE, ces coopérations doivent contribuer à renforcer durablement son attractivité scientifique et internationale.