Benoit Bonaimé arrive à la tête du rectorat de l'académie d'Amiens

L'académie d'Amiens et l'Education nationae changent de recteur. Benoit Bonaimé, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, en est sa nouvelle incarnation. Il remplace Pierre Moya en place depuis juillet 2023, appelé à d'autres fonctions, non connues pour le moment. Le nouveau recteur est diplômé de l’École nationale d’ingénieurs des techniques industrielles agricoles et alimentaires, titulaire d’un master en sciences de gestion et d’un BTS Agricole.

Une académie de 347 000 élèves

Après de premiers postes dans l'enseignement supérieur agronomique, en particulier celui de chef du service de développement et formation pour les pays du Sud à Montpellier SupAgro, il avait rejoint le ministère des Affaires étrangères comme conseiller du secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur en Angola, puis comme attaché de coopération à l’ambassade de France au Laos. Depuis 2022, il était directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture.

Pour rappel, l'académie d'Amiens est la circonscription administrative de l’Éducation nationale sur trois départements : Aisne, Oise et Somme. Elle est dirigée par un recteur. Elle organise et met en œuvre la politique éducative sur son territoire, de la maternelle au lycée. L'académie fédère 36 000 personnels et 347 000 élèves scolarisés en écoles, collèges et lycées.