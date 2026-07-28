Pour aider les automobilistes à mieux préparer leurs trajets, le Conseil départemental de l'Oise propose un nouvel outil en ligne recensant les travaux réalisés sur le réseau routier départemental. Cette carte interactive des travaux informe sur les chantiers en cours et à venir ainsi que sur les perturbations de la circulation.

Un réseau routier entretenu en continu

Le Département poursuit ses investissements pour maintenir et améliorer son réseau routier. Depuis 2015, plus de 300 millions d'euros ont été consacrés à l'entretien et à la rénovation de plus de 4 000 kilomètres de routes départementales ainsi qu'à la sécurisation de carrefours. La collectivité assure également l'entretien de près de 700 ponts et murs de soutènement, indispensables à la continuité des déplacements. Chaque année, 40 millions d'euros supplémentaires sont dédiés à l'entretien et à la modernisation des infrastructures routières.

Dans le cadre de ces opérations, de nombreux chantiers sont engagés sur l'ensemble du territoire. Rénovation des chaussées, aménagements de carrefours, déviations ou mises à 2 × 2 voies peuvent être réalisés simultanément, avec près de quarante chantiers en cours chaque semaine.

La carte interactive, mise à jour en temps réel, permet de localiser ces interventions et d'accéder aux principales informations pratiques. Les usagers peuvent ainsi consulter les périodes de travaux, les éventuelles perturbations de circulation ainsi que les itinéraires de déviation, afin d'organiser leurs déplacements dans les meilleures conditions.



