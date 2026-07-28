La Meuse poursuit ses efforts dans les collèges meusiens

«Un ambitieux programme d’investissements dans les collèges départementaux afin d’offrir aux élèves et aux équipes éducatives des conditions d’accueil et d’apprentissage toujours plus adaptées». Voilà pour l’enjeu des trente-huit millions d’euros votés à l’unanimité par l’assemblée départementale de la Meuse, à destination de quatre établissements meusiens qui vont bénéficier de travaux de rénovation, de mises aux normes et d’amélioration de leurs équipements. Dans le Nord-meusien, une transformation d’envergure est programmée pour le collège Maurice Barrès visant à recentrer les activités autour de trois bâtiments principaux avec une enveloppe de 10,5 millions d’euros et un démarrage du chantier envisagé dès le premier trimestre 2027. À Ancemont, ce sera le réfectoire qui sera réhabilité au collège Louis-de-Broglie pour un coût prévisionnel de 500 000 euros.

Plan énergétique et environnemental

Dans le Sud du territoire, c’est à Commercy que le Département mobilisera le plus de fonds avec 25 millions d’euros pour une durée de trois ans avec la volonté de redimensionner l’établissement pour répondre à ses futurs besoins autour de la construction d’extensions permettant de relier plusieurs bâtiments. Sur ce site, l’intégration de solutions performantes sur le plan énergétique et environnemental est prévue. À Bar-le-Duc, il sera également question de rénovation thermique pour le collège Theuriet avec le remplacement des menuiseries extérieures, l’amélioration de l’isolation ou encore la réfection de la toiture pour une opération de deux millions d’euros. L’objectif est de contribuer à réduire durablement les consommations énergétiques, en améliorant le confort. Des travaux pour rendre des collèges plus sobres, mais qui n’apporteront pas de solution en cas de canicules sévères comme ce fut au printemps dernier. À ce jour, aucun plan climatisation n’est voté en Meuse dans les établissements scolaires.