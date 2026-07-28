SNCF Réseau a lancé, le 20 juillet, un chantier de confortement d'un ouvrage ferroviaire à Navilly, sur la ligne Dijon–Saint-Amour. Les travaux se poursuivront jusqu'au 2 octobre, uniquement en semaine et en journée. L'opération comprend également le remplacement d'une installation électrique située à proximité des voies. Doté d'un budget de 1,6 million d'euros, entièrement financé par SNCF Réseau, ce programme vise à garantir la durabilité des infrastructures et à renforcer la sécurité aux abords de la voie. Le gestionnaire du réseau précise que ces interventions se dérouleront sans perturber la circulation ferroviaire ni réduire la disponibilité de la ligne pendant toute la durée du chantier.



Des entreprises locales mobilisées

Le chantier mobilise en moyenne une dizaine d'agents chaque jour ainsi que trois entreprises régionales. Les sociétés Valérian et TPGEO, implantées en Saône-et-Loire, interviennent aux côtés de DVF, basée en Côte-d'Or. SNCF Réseau souligne ainsi son recours à des entreprises du territoire pour mener cette opération. La ligne Dijon–Saint-Amour constitue un axe important pour les déplacements régionaux, ce qui explique les travaux engagés afin de préserver les performances de l'infrastructure et d'assurer son exploitation dans la durée.

À travers cette intervention, SNCF Réseau met en avant son objectif de maintenir le réseau ferroviaire dans la durée tout en s'appuyant sur des entreprises du territoire pour réaliser les travaux.