Réalisée par l'Union régionale des Communes forestières et l'Office national des forêts (ONF) du Grand Est, cette exposition invite les visiteurs à mieux comprendre les effets du dérèglement climatique sur les écosystèmes forestiers et les réponses mises en œuvre pour préserver ce patrimoine naturel.

L'exposition propose un parcours pédagogique consacré aux mécanismes du changement climatique, à leurs conséquences sur les forêts du Grand Est et aux actions mises en œuvre par les gestionnaires forestiers pour favoriser l'adaptation des massifs et assurer le renouvellement des forêts publiques.

Le parcours est articulé autour de six thématiques, à savoir : l'arbre et la forêt, le changement climatique, l'influence du climat sur les arbres, les impacts du réchauffement sur les écosystèmes forestiers, le rôle des forêts dans l'atténuation du changement climatique et les stratégies d'adaptation face aux évolutions du climat.

Ouverte tous les jours de 10 h à 18 h, l'exposition est accessible gratuitement au Cloître des Récollets jusqu'au 27 août. Elle offre aux visiteurs l'occasion de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les forêts du Grand Est et les actions engagées pour assurer leur préservation face aux évolutions climatiques.