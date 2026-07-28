Aisne : Fanny Anor s'en va, une nouvelle préfète arrive

Le représentant de l'Etat dans le département de l'Aisne s'apprête à changer. Et il sera toujours incarné par un visage féminin. Par décret du Président de la République en date du 27 juillet 2026, il a été mis fin, à sa demande, aux fonctions de préfète de l’Aisne exercées par Fanny Anor depuis novembre 2024. D'après le média La Lettre, Fanny Anor déjà par le passé directrice de cabinet et directrice de cabinet adjointe auprès de Gabriel Attal dans les différents ministères auxquels celui-ci avait accédé, va retrouver l'ancien Premier ministre. Elle fera ainsi partie de son équipe de campagne dans la course à l'Elysée pour 2027.

Une préfète expérimentée

Pour lui succéder, c'est une autre femme qui arrive en la personne de Isabelle Epaillard, administratrice de l’État et jusqu'ici préfète déléguée à l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône. Comme Fanny Anor, la future préfète de l'Aisne a un parcours composé d'expériences de direction de cabinet notamment au ministère de la Santé et à celui de l'Intérieur et d'expériences dans la préfectorale. Elle sera la troisième femme à être préfète de l'Aisne après sa prédécesseur et Evelyne Ratte en 2005.