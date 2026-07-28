Nancy se hisse à la 19e place de l'Indice de bien-être en ville (IBV)

Grâce à ses services publics et son tissu associatif, Nancy décroche une encourageante 19e place, confirmant sa position parmi les villes où il fait bon vivre selon une méthodologie axée sur le bien-être réel plutôt que sur l'attractivité financière.

Nancy, une qualité de vie reconnue

Le nouvel Indice de bien-être en ville (IBV), lancé par le mensuel Alternatives Économiques, place Nancy au 19e rang national parmi 133 communes analysées. Cette 19e position valide les efforts menés pour préserver une taille humaine, un dynamisme culturel et des services publics de proximité performants.

La méthodologie de l'IBV repose sur l'analyse rigoureuse de 38 variables regroupées en 15 catégories clés, intégrant l'accès aux soins, le logement, la part du vélo, la densité associative ou encore l'économie sociale et solidaire.

Un classement qui bouscule les hiérarchies

Ce palmarès bouscule les hiérarchies économiques traditionnelles en privilégiant le bien-être collectif. Dans ce paysage, le trio de tête est exclusivement occupé par la façade atlantique : La Rochelle s'impose à la première place, suivie de près par Angers (2e) et Bordeaux (3e). Cette 19e place constitue un signal fort pour l'agglomération nancéienne, invitant à intensifier les investissements publics dans la transition écologique, les mobilités douces et l'accès à la santé afin d'améliorer durablement le quotidien de l'ensemble des habitants.