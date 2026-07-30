C'est un exemple de la solidarité entre les territoires. 12 sapeurs-pompiers du SDIS de l’Aisne ont pris le départ pour les Landes, actuellement touchées par de violents incendies. Ils viennent en appui des sapeurs-pompiers déjà fortement mobilisés afin de renforcer les centres de secours du SDIS 40 et de contribuer à la continuité de la réponse opérationnelle. Une partie des moyens engagés (un véhicule léger hors route, avec un chef de colonne feux de forêt et un conducteur, un fourgon pompe-tonne, avec un équipage de six sapeurs-pompiers, deux camions-citernes feux de forêt, armés chacun par quatre sapeurs-pompiers, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, avec un équipage de trois sapeurs-pompiers) a participé directement à la lutte contre les feux de forêt, tandis que les moyens urbains ont été mobilisés pour établir des lignes d’appui et assurer la défense de points sensibles.

Solidarité nationale

Dans le même temps, 13 autres sapeurs-pompiers de l’Aisne sont partis en direction du Var, afin de soutenir leurs collègues engagés sur place. Depuis le début de la saison estivale, le SDIS de l'Aisne a envoyé une centaine de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, appuyés par les personnels administratifs et techniques, en renfort de leurs collègues dans les Pyrénées-Orientales, le Var, les Landes, en Corse, et en Gironde.Une nouvelle illustration de la solidarité nationale et de l’engagement des sapeurs-pompiers face aux feux qui touchent actuellement plusieurs territoires.