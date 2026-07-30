La filière hippique confirme son dynamisme qui s'opère en particulier dans le département de l'Oise. L'Observatoire social 2026 de l'AFASEC salue le dynamisme de la filière des chevaux de course sur le territoire. En 2025, l'Oise demeure le premier département français en nombre de salariés de l'entraînement des chevaux de course, avec 847 emplois, soit une progression de 10 % par rapport à 2024.

Une filière emblématique de l'Oise

Cette première place vient illustrer la vitalité d'une filière emblématique du territoire, portée notamment par le centre d'entraînement de Chantilly et l'ensemble des professionnels qui œuvrent chaque jour au rayonnement de l'excellence hippique française. Au-delà de la passion du cheval, cette activité représente un véritable moteur économique : emplois, savoir-faire, formation, tourisme et attractivité participent au dynamisme de l'Aire Cantilienne.

Alors que le développement de la filière française des chevaux de courses est aujourd’hui freinée par la difficulté des écuries à recruter et fidéliser leurs employés, l’Afasec est là pour y remédier. Elle travaille avec tous les acteurs de l’écosystème : écuries, haras, institution des courses hippiques, centres de formation. Elle a pour objectif de contribuer à faire des écuries de courses françaises un cadre attractif d’excellence dans la durée, pour se dépasser et révéler le meilleur de soi.