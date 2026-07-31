Destiné aux associations d'intérêt général à but non lucratif intervenant dans les domaines du handicap, de l'économie sociale et solidaire, de la solidarité, du commerce équitable ou de la transition écologique, ce dispositif leur permettra de bénéficier gratuitement, pendant une semaine, de l'un des trois chalets mis à disposition par la Ville de Metz, place de la République, entre le 20 novembre et le 30 décembre 2026.

Les structures retenues pourront y présenter et vendre leurs produits ou créations afin de faire connaître leurs actions auprès du public. L'édition 2026 reconduira également le chalet inclusif, spécialement aménagé pour accueillir les associations œuvrant dans le champ du handicap physique, sensoriel et cognitif. Cet équipement, acquis par la Ville de Metz, est conçu pour faciliter l'autonomie des bénévoles et salariés dans l'espace de vente, tout en améliorant l'accessibilité des visiteurs en situation de handicap.

Les candidatures peuvent être déposées à titre individuel ou collectif, en transmettant la fiche de renseignements accompagnée des pièces justificatives demandées. En outre, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 26 août 2026. En ce qui concerne les dossiers et demandes de renseignements complémentaires, ils sont à adresser à l'adresse suivante : evenement-ess@ccas.mairie-metz.fr.