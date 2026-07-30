Aisne : les présidents des CESER préparent l’avenir des territoires

L’avenir des territoires s’est invité au cœur des échanges du séminaire organisé par le CESER Hauts-de-France, à l’initiative de l’association CESER de France. Pendant deux jours, les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ont travaillé sur plusieurs enjeux jugés déterminants pour l’avenir des régions. Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, et Bertrand Gaume, préfet de région, ont ouvert les travaux aux côtés des représentants du réseau national. Pour l’Aisne, ces réflexions concernent directement l’attractivité, l’emploi, la formation et la mobilité. Le CESER contribue, par son rôle consultatif, à faire remonter les réalités du terrain et à éclairer les décisions régionales.

Les régions face aux défis économiques

À l’échelle nationale, la rencontre illustre la volonté des territoires de mieux anticiper les transformations économiques et sociales. Les régions doivent désormais adapter leurs stratégies à des enjeux multiples, de la transition écologique aux mutations de l'emploi et des compétences. Pour des départements comme l'Aisne, cette capacité d'anticipation est essentielle pour renforcer l'attractivité, accompagner les entreprises et améliorer les conditions de vie des habitants. La coopération entre les CESER vise ainsi à partager les expériences et à construire des réponses adaptées aux réalités de chaque territoire.