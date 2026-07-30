France Active BFC : une fusion au service de l'entrepreneuriat engagé

Après plus de vingt ans d'action sur leurs territoires respectifs, France Active Bourgogne et France Active Franche-Comté s’associent pour créer France Active Bourgogne Franche-Comté. Ce rapprochement vise à renforcer l'accompagnement des entrepreneurs engagés et à accroître l'impact de l'association en faveur du développement économique, social et écologique de la région.





Une action élargie à l'échelle régionale

Partenaire des entrepreneurs engagés, France Active accompagne les créateurs et dirigeants grâce à des solutions de financement, de garantie bancaire et d'appui stratégique. Son objectif est de faciliter l'accès au crédit, de consolider les modèles économiques et de soutenir le développement d'activités à impact social et environnemental. Le réseau s'appuie également sur France Active Garantie et France Active Investissement pour compléter son offre de financement.

Avec cette fusion, France Active Bourgogne Franche-Comté entend amplifier son action dans l'ensemble de la région. L'association souhaite favoriser l'accès au financement des entrepreneurs les plus fragiles, soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire et développer des coopérations territoriales, notamment à travers le Générateur Bourgogne Franche-Comté. Elle accompagnera également des filières liées aux transitions sociales et écologiques, comme l'alimentation durable, l'économie circulaire ou les mobilités.





Un impact confirmé en 2025

En 2025, le réseau a financé 333 projets, contribuant à la création ou à la consolidation de 2 720 emplois. L'association a garanti 14,9 M€ de prêts, accordé 3,81 M€ de financements ainsi que 660 000 € de primes et de prêts solidaires. De plus, 81 % des projets accompagnés par France Active en Bourgogne Franche-Comté sont toujours en activité cinq ans après leur création.

Présidée par Jean-Marie Le Bretton et dirigée par Sébastien Morel, la nouvelle association réunit 33 salariés et s’appuie sur une gouvernance associant acteurs publics, banques, réseaux de l'économie sociale et solidaire et entrepreneurs engagés du territoire.



