L'association Unis-Cité poursuit son engagement à Mâcon en recrutant 48 volontaires en service civique pour une mission de huit mois à partir d'octobre 2026. Les jeunes retenus participeront à des actions collectives autour de quatre programmes : Cinéma et Citoyenneté, Solidarité Seniors, Handicap et Accessibilité, ainsi que Re'pair Santé, consacré à la prévention entre pairs. Ces missions ont pour objectif de renforcer le lien social, de favoriser les rencontres et d'encourager l'engagement citoyen sur le territoire.



Aucune expérience requise

Le recrutement s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, avec une limite portée à 30 ans pour les personnes bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Aucun diplôme ni expérience professionnelle ne sont exigés, la motivation constituant le principal critère de sélection. Chaque volontaire percevra une indemnité mensuelle de 620 euros pendant la durée de son engagement. Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes auprès de l'association, qui accompagne chaque année de nombreux jeunes dans leur première expérience d'engagement au service de l'intérêt général.