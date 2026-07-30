La Française de l'Énergie (FDE), spécialisée dans la production d'énergie bas carbone, a réalisé un chiffre d'affaires de 29,1 millions d'euros sur l'exercice 2026. Cette évolution s'inscrit dans un contexte marqué par le recentrage de ses équipes norvégiennes sur ses projets de développement. L'activité de vente de gaz a progressé de 14%, atteignant 9,2 millions d'euros. Les volumes commercialisés se sont élevés à 228 GWh, en hausse de 30%, grâce au retour à un niveau normal d'injection dans le réseau de Natran.

Hydrogène naturel : une nouvelle étape se prépare en Moselle

Après le forage PTH-2 réalisé en Moselle à plus de 3 600 mètres de profondeur, qui a confirmé la présence d'hydrogène naturel dissous dans le bassin minier lorrain à des concentrations particulièrement élevées, la Française de l'Énergie prévoit de franchir une nouvelle étape au second semestre 2026 avec le lancement des premiers tests de production. Ceux-ci seront réalisés à l'aide de la sonde Sysprog, actuellement en cours de finalisation.

«Ces travaux constituent une étape essentielle en vue de la certification des réserves au cours de l'année 2027, avec l'objectif d'une production à horizon fin 2028», indique la Française de l'Énergie dans son communiqué de presse. Sur le plan financier, La Française de l'Énergie dispose des ressources nécessaires pour accompagner le développement de ses projets. Le groupe met en avant ses flux de trésorerie opérationnels, la mise en place de nouveaux financements corporate sans covenant bancaire ainsi que l'avancement des financements dédiés à ses futures unités de production.